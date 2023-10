Die Mission dieser blinden Bassistin ist es, "Barrieren zu durchbrechen“

Wer sehen kann, stellt Blinden mitunter dumme Fragen. Damit ist Ciara Moser vertraut, mit diesen zwischenmenschlichen Missverständnissen räumt die 27-Jährige jetzt auf ihre Art auf: „Blind. So what?“ heißt am Freitag (15. Oktober) erscheinende Debütalbum der virtuosen Bassistin, die aufgrund einer Netzhauterkrankung von Geburt an visuell nur dunkle Schatten wahrnehmen kann.