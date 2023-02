Die "Miss Austria", die Kinostar und Salzburgs Buhlschaft wurde

Italiens Kino der Nachkriegszeit hatte Sophia Loren (88) und Gina Lollobrigida (1927–2023), das österreichische Nadja Tiller (1929– 2023). Die Karriere der gebürtigen Wienerin scheint auf den ersten Blick so, als hätte eine Frau die Gegebenheiten einer historisch unsicheren Zeit verstanden und Charisma und Körper mit Kurven, um die sie Liselotte Pulver (93) beneidete, genutzt und als Kapital entdeckt.

Tatsächlich nahm Tiller (wie Loren und Lollobrigida) eine viel bewusstere Rolle ein – in der Prüderie der 50er übersetzte sie verdrängte Erotik in ein öffentliches Bild einer Frau, in Tillers Fall jenes der Deutschen Rosemarie Nitribitt (1933–1957). Eine Sexarbeiterin, die im Dienst elitärer Kreise gestanden sein soll und ermordet wurde. Der Täter blieb ein Phantom, Nitribitt – als "Edelprostituierte" eine Krimi-Sensation – wurde Teil des kulturellen Gedächtnisses.

Tiller verkörperte im Skandalfilm "Das Mädchen Rosemarie" (1958) die Getötete. Besser gesagt: Sie hatte sich das getraut. Ob des brisanten Falls hätten alle am Film Beteiligten um ihre Reputation fürchten müssen.

Neben "Rosemarie" spielte Tiller mehr als 125 weitere Rollen, auch in Filmen mit Yul Brynner und Rita Hayworth ("Mohn ist auch eine Blume", 1966), Jean-Paul Belmondo ("Geliebter Schuft", 1966) und Jean Marais ("Rendezvous der Killer", 1965). Nach "Das Mädchen Rosemarie" hatte Tiller Angebote von Regiegrößen wie Michelangelo Antonioni, Carlo Visconti sowie Federico Fellini für "La dolce vita".

Doch Tiller lehnte alle "schlecht beraten" ab. Aus österreichischer Sicht maßgeblicher, als für Fellini im Trevibrunnen zu plantschen, war ihre Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen (1967, 1968). Feste Theaterengagements hatte sie später in Lübeck, Berlin und Wien, wo Tiller 1949 ihr Engagement im Theater in der Josefstadt verloren hatte. Sie war im Badeanzug zur "Miss Austria" gekürt worden, so ging sie zum Fernsehen.

Die Tochter einer Opernsängerin und eines Schauspielers hatte als Kind nie mit dem Metier der Eltern geliebäugelt. Sie wollte als Friseurin den Salon der Großeltern in Danzig übernehmen, doch dann kam der Zweite Weltkrieg.

So aufregend ihre Karriere war, so harmonisch schien ihre Ehe mit Walter Giller, den sie 1953 am Set zur "Schlagerparade" kennengelernt hatte, mit ihm bekam sie Tochter Natascha und Sohn Jan. "Ich hatte eine Menge Glück."

