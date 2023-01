Die Melancholie der Gewalt: Vor 40 Jahren kam "Rambo" in die Kinos

Das Jahr 1982 war für das US-Kino legendär: "E.T." kam heraus und "Blade Runner". Und auch "Rambo", der in den USA unter dem Titel "First Blood" in den Kinos gezeigt wurde. "Rambo" war anders als die beiden anderen Blockbuster – roher und direkter. Dem Film liegt eine bewegende Melancholie zugrunde, die auch 40 Jahre später noch spürbar ist. Es ist die Geschichte eines verzweifelten Einzelkämpfers. Gespielt wird Rambo von Sylvester Stallone ("Rocky").