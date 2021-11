Die österreichische Künstlerin Auguste Kronheim, die Oberösterreich zeit ihres Lebens eng verbunden war, ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. Sie war vor allem für ihre Zeichnungen und Holzschnitte bekannt. Zu ihren Auszeichnungen zählte unter anderem der Kulturpreis des Landes Oberösterreich in der Sparte Bildende Kunst, der ihr im Jahr 2019 verliehen wurde.