Juli 2014. Judy Mardnli ist 26 Jahre alt, hat soeben sein Studium der Anglistik und Amerikanistik in seiner Heimatstadt Al-Hasaka abgeschlossen und könnte als Lehrer zu arbeiten beginnen. Doch seit drei Jahren herrscht in Syrien Krieg – und Mardnli weiß, dass er nun eingezogen wird. So bezahlt sein Vater 11.000 Euro an einen Schlepper, der ihn in den Westen bringen soll. "Mein Sohn, du musst gehen", sagt der Vater. Die Mutter weint. "Ihre Tränen schmerzen mich tief in meiner Seele",