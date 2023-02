Die Magie von Garancas Leichtigkeit

Elina Garanca ist eine Erscheinung, deren Bühnenpräsenz etwas Magisches entfaltet. Im ausverkauften Linzer Musiktheater löste der lettische Superstar am Freitag im Rahmen der "Great Voices"-Reihe diese Verheißung mit aller Hingabe ein. Wie so oft an Garancas Seite ihr Mann: Dirigent Karel Mark Chichon, der das Bruckner Orchester routiniert durch Operetten-Ohrwürmer, Habaneras und die Hits von Bizets "Carmen" geleitete, die Musiker mitunter aber zu leichtfüßigerer Walzer-Leichtigkeit freilassen