Die Linzerin Erika Gangl war eine Pionierin für Neuen Tanz

Ein Stern auf dem "Walk of Fem" an auf der Ernst-Koref-Promenade zwischen Lentos und Brucknerhaus trägt ihren Namen, der für künstlerische Avantgarde in Österreich steht: Der Linzer Tänzerin, Choreografin und Pädagogin Erika Gangl (1939-2000) widmen Tanja Brandmayr, Andrea Amort und Gerlinde Roidinger ihren Band "Erika Gangl und der Neue Tanz". Ihr "Versuch einer kritischen Würdigung" wurde im Juli beim internationalen ImPulsTanz-Festival in Wien erstmals vorgestellt.