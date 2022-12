Die Linzer Zofe der Kino-Kaiserin

"Und, was tut sich in Hollywood?", fragte ihr Onkel, als Marlene Hauser am Beginn ihres Studiums am Wiener Max-Reinhardt-Seminar auf Heimatbesuch nach Oberösterreich kam. Seit der Nacht auf gestern kann die Linzerin darauf eine sehr gute Antwort geben: Der österreichische Kinofilm "Corsage", in dem die 26-Jährige als Kaiserin Elisabeths Zofe Fini überzeugt, hat den Sprung auf die Oscar-Shortlist für den besten internationalen Film geschafft.