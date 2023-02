Die Linzer Museen vier Tage lang mit einer Karte besuchen

Mit einer Eintrittskarte (12 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder, gratis für Kinder bis 14 mit der OÖ Familienkarte) können Interessierte das Ars Electronica Center (AEC), Lentos, Nordico, StifterHaus, voestalpine Stahlwelt, Schlossmuseum, Francisco Carolinum und OK beliebig oft besuchen. An den vier Tagen bieten die Museen ein besonderes Programm für Familien an.

So können zum Beispiel Besucher im Deep Sapce des AEC Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ auf einer riesigen Leinwand betrachten und per Videoclips Informationen zum Gemälde erhalten (23.–26.2., je 13 Uhr), im StifterHaus erzählt Helmut Wittmann Märchen und Sagen von Adalbert Stifter (25.2., 15 Uhr), im Lentos gestaltet Künstlerin Anita Witek Collagen (26.2., 14 Uhr), in der Vogel-Ausstellung im Schlossmuseum gibt es am 24.2. ab 13 Uhr einen Familiennachmittag und in der voestalpine Stahlwelt gibt’s am Samstag um 18 Uhr ein Konzert. Die Aktion setze „tolle Mitwirkungsakzente“, sagte Landeskulturdirektorin Margot Nazzal bei der gestrigen Präsentation. „Es ist eine großartige Möglichkeit, Museen als spannende Orte zu entdecken“, sagte die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

„Museum Total“ ist eine der wenigen Kulturkooperationen von Stadt Linz und Land Oberösterreich. In den Jahren vor Corona wurden dabei im Schnitt rund 1500 Tickets verkauft und 9000 Eintritte gezählt. Mit den Einkünften aus der Aktion werden weitere Kooperationsprojekte finanziert. So gibt es in den Linzer Museen seit Kurzem Displays, die auf das Angebot der anderen Museen hinweisen. Infos: museum-total.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.