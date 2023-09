Die Linzer Klangwolke feierte die Hoffnung

Ginge es nach der Kunst, wäre es ein Kinderspiel, die Welt zu retten. Sehr gerne so, wie es die Linzer Klangwolke „Odyssey – A Journey Through Worlds“ am Samstagabend im Linzer Donaupark donnernd, harmonisch poppig, jazzig, ausgelassen tanzend und empathisch zelebriert hat. Um 21.25 Uhr applaudierten – nach ersten Polizeiangaben – mehr als 100.000 Menschen diesem größten Gratis-Kulturspektakel des Landes, das keineswegs umsonst war.