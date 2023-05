"Die Linzer Ensemble-Politik ist zurückgeblieben"

Katrin Plötner ist eine Regisseurin, die auf Händen über deutschsprachige Schauspielbühnen getragen wird. "Die Zeit" schrieb über die 1985 in Berlin Geborene und am Salzburger Mozarteum Ausgebildete: "Plötner hängt die Empörung über Zustände und Zeiten gerne ein bisschen tiefer; so, dass man noch herankommt." Zweifelsfrei ist Plötners Empörung im Schauspiel zu spüren, sowohl inhaltlich als auch ästhetisch blendend grundiert packt sie ihr Publikum, wie das zuletzt 2020 mit ihrer Inszenierung von