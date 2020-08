Die "Libelle" des Museumsquartiers wird im September eröffnet

Am 1. September soll der begehbare Dachaufbau nun eröffnet werden, wie das Museumsquartier in einer Aussendung am Dienstag mitteilte.

Auch das Eröffnungsprogramm werde in Kürze bekannt gegeben, hieß es weiters. Bei der "Libelle" handelt es sich um einen permanenten Aufbau auf dem Dach des Leopold Museums.

Entwurf von Laurids Ortner

Dieser wurde vom Linzer Architekten Laurids Ortner entworfen und wird mit permanenten Interventionen der Künstlerinnen Brigitte Kowanz und Eva Schlegel versehen.

"Ich freue mich sehr, unseren Besuchern und Besucherinnen mit der ,MQ Libelle‘ nicht nur einen der schönsten Ausblicke über die Wiener Innenstadt bieten zu können, sondern auch einen neuen, kostenlos zugänglichen Kultur- und Lebensraum. Gleichzeitig ist es die erste große Erweiterung des Museumsquartier-Areals", sagte Museumsquartier-Direktor Christian Strasser. Der in Gschwandt bei Gmunden geborene Strasser leitete von 1985 bis 1999 den Linzer Posthof.