"Die Leute haben keine Ahnung, was Diktatur ist"

"Österreich ist mit heutigem Tag eine Diktatur", kommentierte Herbert Kickl Mitte November die Pläne der Bundesregierung zur Corona-Impfpflicht. Das rhetorische Manöver des FPÖ-Chefs blähte einerseits die Wut ideologischer Impf-Verweigerer bzw. Corona-Leugner auf. Andererseits bewies sie aufs Neue Kickls spekulative Geschichts- und Realitätsvergessenheit.

Eine Diktatur kennzeichnen unter anderem jene Verhältnisse, wie sie Klaus Mann (1906–1949) in seinem Roman "Mephisto" skizziert. Der 1936 vom Sohn des Literatur-Nobelpreisträgers Thomas Mann im Exil veröffentlichte Band erlangte durch Istvan Szabos Oscar-prämierte Verfilmung (1981) und Klaus Maria Brandauer in der Hauptrolle weltweite Aufmerksamkeit. Es geht darin um den so eitlen wie überehrgeizigen Hendrik Höfgen, eine Art Wendehals des Theaters, nach der realen Vorlage des von den Nationalsozialisten gefeierten Schauspielers Gustaf Gründgens (1899–1963) – Klaus Manns Ex-Schwager. Stephan Suschke, Schauspiel-Chef am Linzer Landestheater, inszeniert dieses starke Stück Zeit- und Literaturgeschichte. Die Premiere findet am Samstag (18. 12.) im Schauspielhaus statt.

Der opportune Intendant

Höfgen arrangiert sich während der Zeit des Nationalsozialismus mit den Machthabern und steigt so zum Intendanten am Berliner Staatstheater auf. Zunächst flüchtet er vor seinen zukünftigen Hakenkreuz-Freunden nach Paris, aus Angst, er könne wegen seiner "kulturbolschewistischen" Vergangenheit inhaftiert werden. Zurück in Berlin gewinnt er Lotte Lindenthal, die Frau des Fliegergenerals, für sich – und seine Karriere nimmt Fahrt auf. Der General wiederum nutzt Höfgen als Marionette, die "Faust"-Rolle Mephisto sei dem leidenschaftlichen Theater-Berserker obendrein wie auf den Leib geschrieben. Allerdings entschlüsselt der opportune Höfgen zu spät, welchen Pakt mit dem Teufel er da eingegangen ist.

"Ich habe ja das Privileg, in einer Diktatur aufgewachsen zu sein", sagt Suschke im Gespräch mit den OÖN. Inwiefern Privileg? "Es ist gut, dieses System kennengelernt zu haben, um es zur zweifellos besseren Realität einer Demokratie ins Verhältnis setzen zu können."

Suschke, 1958 in Weimar geboren, wuchs ebendort als ältestes von drei Kindern einer alleinerziehenden Lehrerin auf. "Als die DDR 1989 aus lauter guten Gründen zu Ende ging, hab ich die schöne, neue kapitalistische Welt nicht nur mit Freude begrüßt. Aber nach gut 30 Jahren weiß ich, welchen unglaublichen Freiheitsgewinn diese beste Gesellschaftsordnung von allen bedeutet." Und all jenen, die samt Diktatur-Vorwurf gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, richtet Suschke aus: "Diese Leute haben keine Ahnung, was Diktatur ist. Sie sind es ja, die nun die Gesellschaft spalten. In einer tatsächlichen Diktatur wäre gegen Menschen mit solchen Transparenten zumindest mit Wasserwerfern vorgegangen worden." Suschke sei obendrein schleierhaft, warum die Mehrheit der Geimpften die Straße einer sich teilweise terroristisch gebärdenden Minderheit der Ungeimpften überlasse.

Eine der beliebtesten Verschwörungstheorien sei, sagt Suschke, dass die Einengung durch die Corona-Maßnahmen ein von der Regierung erwünschter Zustand wäre. "Aber der Kapitalismus lebt – mitunter auch leider – von Wachstum. Und für jede Regierung der demokratischen Welt bedeutet so eine pandemische Situation die Vergeudung von Ressourcen. Das heißt: Keine Regierung kann diese Einschränkung der Freiheit wollen. Trotzdem ist sie notwendig, auch wenn sie uns alle ankotzt."

Am Beispiel von Höfgen bzw. Gründgens begründet Suschke die besondere Gefährdung von Schauspielern in totalitären Regimes: "Abgesehen von Geld, das sie zum Leben brauchen, geht es allen Schauspielern um Applaus. Das ist das Lebens-Elixier. Und das macht sie verführbar. Gründgens war bis 1933 vor allem als dekadenter Typ mit Hang zum Bösen besetzt, aber er wollte Charakterrollen spielen. Er strebte also eine Position an, in der man nicht besetzt wird, sondern selbst besetzt. Ich bezweifle bis heute, dass Gründgens ein politischer Mensch war."

Suschkes Entscheidung mit 14

Das sei auch das Problem mancher Intellektueller in der DDR gewesen. "Viele dachten, sie könnten das System der Staatssicherheit für sich nutzen – mit dem Ziel, ihre Arbeit tun zu dürfen." Suschke selbst war 14, als er sich entscheiden musste: "Ich wollte ins Gymnasium, gleichzeitig wurden dort junge Leute für die Nationale Volksarmee ausgebildet. Also habe ich mich bereit erklärt, Offizier zu werden. Dann war ich auf dieser Schule und wusste noch im ersten Jahr: Nein, das will ich nicht, ich will Theater machen." Was folgte, war eine Gremiensitzung, "und ich wurde vor die Wahl gestellt: entweder Offizier werden oder die Schule verlassen." Seine Mutter bekam einen "Weinanfall – der für mich etwas Nötigendes hatte, trotzdem konnte ich mir die militärische Ausbildung nicht mehr vorstellen." Derlei emotionale Schaukel-Bewegungen zwischen Anpassung und Widerstand hätten sich im Leben so vieler DDR-Bürger ständig wiederholt. Suschke musste in ein Internat – mit der Maßgabe, besser erzogen zu werden. Sein Abitur machte er dennoch – und die Frage, wie all diese Erfahrungen seinen "Mephisto" beatmen, wird am Samstag beantwortet.