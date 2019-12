Die langen Schatten der Vergangenheit

Es ist wahrlich ein Vergnügen, diesem großartigen britischen Schauspiel-Duo zuschauen zu dürfen: der 74-jährigen Helen Mirren (2017 Oscar für "Die Queen") und dem 80-jährigen Sir Ian McKellen (vor allem bekannt geworden als altersweiser Gandalf in "Der Herr der Ringe") im Kinofilm "The Good Liar" (Der gute Lügner).

Schon die kurzen Einstiegsszenen sind ein Versprechen für Humor und Schmäh: Beide sitzen an ihren Computern, stellen sich auf einem Dating-Portal vor. Er kreuzt "Nichtraucher" an, während er genüsslich an der Zigarette saugt. Sie kreuzt "kein Alkohol" an und lässt sich ihr Glaserl Wein schmecken. Beide wollen sich offensichtlich nicht mehr mit dem Alleinsein abfinden, sind auf der Suche nach Bekanntschaft, Freundschaft – oder auch mehr. Wer weiß?

Es ist alles so, wie es anfänglich ausschaut. Die beiden treffen einander, gestehen ein, dass sie falsche Namen verwendet haben. Es wird darüber gelacht, es werden Lebensstationen und Familienverhältnisse erzählt, und man findet einander offensichtlich sympathisch. Weitere Treffen finden statt. Schnell aber wird dem Zuschauer klar, dass der immer etwas schüchtern wirkende Roy ein abgedrehter Gauner ist, der mit seiner charmanten und überzeugenden Art den Leuten Geld aus der Tasche zieht – und zwar viel Geld! Und er lässt sich auch auf Betrügereien mit einsamen Witwen ein. Bald schon zieht der schlaue, geistreiche Roy in Bettys Häuschen im Grünen ein. Helen Mirren ist die nur scheinbar naive Witwe, elegant, strahlend und verführerisch in jeder Pose. Ian McKellen ist ein wunderbar verschmitzter Lügner, ein Schwindler, der sowohl zittriger Tattergreis als auch eiskalter Mörder sein kann.

Was sich so gemächlich und allmählich als harmlose Altersliebelei entwickelt, wird von Regisseur Bill CONDON – dramaturgisch nicht einwandfrei geglückt – mit vielen Wendungen und Überraschungen verkompliziert. Plötzliche brutale Szenen sind entbehrlich. Die anfängliche Beschaulichkeit wird zu spannenden, teils aber unlogisch aufgebauten und zu konstruiert wirkenden Rückblenden einer eigenartigen Rache-Geschichte: Die Schatten der Vergangenheit sind lang und führen auch ins Nazi-Deutschland.

Mirren-Festspiele

Die Musik ist von Beginn an dauerpräsent bedrohlich. Somit ist klar, dass da noch etwas kommen muss. Und der liebevollen Betty nimmt man die naive alte Dame auch nicht so recht ab.

Im Showdown gibt es großartige Mirren-Festspiele: Da darf die Grande Dame der Leinwand nochmals alle Schauspiel-Register ziehen! Trotz aller Einwände zu den Erzählsträngen sind die beiden beim Aufbau der Lügengebäude und beim Einreißen derselben ein Hochgenuss!

"The Good Liar – Das alte Böse", USA 2019; 110 Min.

