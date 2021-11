Die Landestheater-Tour startet in Neumarkt/M.

"Ein hervorragender Schuhlöffel für Thomas Bernhards Komik, ein Triumph für Klaus Müller-Beck", urteilten die OÖN nach der Landestheater-Premiere von "Die Macht der Gewohnheit" im Juli im Stadttheater Gmunden. Mit dieser Schauspiel-Produktion von Regisseurin Tanja Regele, die in Kooperation mit den Salzkammergut Festwochen entstanden ist, zieht das Landestheater nun bis März fünf Mal in Oberösterreichs Regionen. Die erste Vorstellung findet am Freitag, 5. November, in Neumarkt im Mühlkreis (Pfarrheim, Pfarrgasse 7, 19.30 Uhr) statt.

Klaus Müller-Beck spielt den musikversessenen und Cello spielenden Zirkusdirektor Caribaldi, der mitsamt seiner überschaubar motivierten Truppe der perfekten Intonierung von Schuberts "Forellenquintett" nachjagt. Das Scheitern ist der Kunst eingeschrieben, darauf hatte Bernhard gezielt.

Alexander Julian Meile (Jongleur/Geige), Annelie Straub (Enkelin/Bratsche), Sebastian Hufschmidt (Spaßmacher/Kontrabass) und Markus Ransmayr (Dompteur/Klavier) machen die Sache, wie von Bernhard erdacht, mit. Jeder ist mit individuellen Marotten und Untiefen des Lebens beschwert. Sie alle hassen das Forellenquintett, aber es muss gespielt werden. Eine dringende Theater-Empfehlung.

Landestheater auf OÖ-Tour: "Die Macht der Gewohnheit" von Thomas Bernhard. Termine: 5. November, 19.30 Uhr: Neumarkt/Mühlkreis, Pfarrheim 2. Dezember: Stadttheater Wels 8. Jänner: OKH Vöcklabruck 5. Februar: Spielraum Gaspoltshofen März (genaues Datum folgt): Papiermachermuseum Laakirchen