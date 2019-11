Die Landesbibliothek feiert ihren 20er

Ob Handschriften aus dem 10. Jahrhundert oder Neuerscheinungen, unzählige Zeitschriften und Tageszeitungen – seit 20 Jahren ist die Oö. Landesbibliothek eine Schatzkammer des Wissens. "Dieses Jubiläum wollen wir mit unserem Publikum feiern", sagt Renate Plöchl, seit 2016 Leiterin des Bücherreichs am Linzer Schillerplatz. Auf Besucher warten etwa Lesungen wie Hausführungen, wobei "es auch Einblicke in die Magazine und in die drei Geschoße geben wird, die unter der Erde liegen. Wir werden auch die Schatzkammer öffnen, in der außergewöhnliche Buchbestände lagern. Dort kommt man sonst nicht hinein."

Hausführungen: Vom Keller bis zum Lesesaal mit Einblicken in die Magazine geht es bei Führungen um 12.15, 13. 15, 14.15, 15.15, 16.15 und 17.15 Uhr.

Führung Schatzkammer: Ein geführter Rundgang erschließt Besuchern kostbare Buchschätze, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Um 13, 14, 15, 16 und 17 Uhr.

Wir blättern für Sie um: Einen Blick aus nächster Nähe auf besondere Buchschätze werfen können Besucher mit Katharina Hranitzky um 14, 15, 16 und 17 Uhr.

Jean-Henri-Fabre-Lesung: Aus Jean-Henri Fabres "Erinnerungen eines Insektenforschers" liest ORF-Redakteurin Elisabeth Buchmann je 15 Minuten lang um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr.

Infos: Eine Einführung zu allen elektronischen Angeboten und wie einfach man sie nutzen kann bietet ein Infostand. Außerdem können sich Schüler aus erster Hand informieren, wenn es um vorwissenschaftliche Arbeiten geht. Ab 12 Uhr.

Von der Handschrift zum Digitalisat: Wie werden Handschriften und Bücher eigentlich digitalisiert? Das erfahren Sie um 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 und 17.30 Uhr.

Konzert mit dem coro siamo: Unter dem Motto "ilo.suru – freud.leid" lädt der Chor unter der Leitung von Florian Maierl zur Reise durch die Polaritäten unseres Lebens – vertont u. a. von Anton Bruckner, Ernst Krenek, Jukka Linkola, Wolfgang Sauseng, 19 Uhr.

Alle Infos: Oö. Landesbibliothek, Linz, Schillerplatz 2, 0732/66 40 71-0, geöffnet Mo., Mi., Fr. 9-18 Uhr, Di., Do. 9-19 Uhr, Sa. 9-12 Uhr, www.landesbibliothek.at