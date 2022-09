Am Anfang war die ab 1924 veröffentlichte Comic-Reihe "Little Orphan Annie" (Deutsch: kleines Waisenkind Annie) des Cartoonisten Harold Gray (1894-1968). Der New Yorker Komponist Charles Strouse schneiderte aus dem Stoff (Texte: Martin Charnin und Thomas Meehan) das Musical "Annie", das 1977 Broadway-Premiere feierte und knapp sechs Jahre lang pausenlos lief. Die elfjährige Waise Annie glaubt in dem Stück fest daran, dass sie ihre Eltern irgendwann abholen werden – ab 8.