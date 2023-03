Die Kunstuni wandert durch Linz

Mit dem "Open Day" startet die Linzer Kunstuniversität heute in die Feierlichkeiten zum runden Jubiläum: Vor 50 Jahren wurde die 1947 gegründete Kunstschule zur Hochschule erhoben. Heute präsentiert sich die Universität mit einem vielfältigen Programm allen Interessierten.

Auffälligster Programmpunkt ist wohl die "Moving Exhibition" ab 15 Uhr. Dabei marschieren Künstlerinnen und Künstler der Uni durch die Innenstadt und tragen ein selbst geschaffenes Kunstwerk. Mit dabei sind so renommierte Kunstschaffende wie Anna Jermolaewa, Michikazu Matsune, Ali Janka und Tobias Urban. Um 16.30 Uhr macht die wandernde Ausstellung Halt am Hauptplatz, ab 17.30 Uhr geben Studierende im splace (Hauptplatz 6) ein Konzert.

Um ca. 19 Uhr startet eine Intervention von Hubert Lobnig und Moritz Matschke an der Fassade der Kunstuni, die die Vorliebe von totalitären Systemen für simple Formen der Symmetrie reflektieren will. Dabei sollen Filme, die zwei Projektoren gleichzeitig an die gegenüberliegenden Fassaden werfen, die Architektur aus dem Gleichgewicht bringen. Zudem variieren zwei spiegelgleiche Figuren auf dem Dach Themen aus der Filmmusik zu "Dead Man" von Neil Young.

Programm ab 9 Uhr

Außerdem können von 9 bis 17 Uhr an der Kunstuniversität Vorträge, Talks und Lehrveranstaltungen besucht werden. Alle Informationen zum Programm gibt es auf openday.kunstuni-linz.at

