Skulpturen, Gemälde, Fotografien, Keramiken, neue Ankäufe und vieles mehr – hinter den Kulissen des Kunstbetriebs in Oberösterreich wurde in den vergangenen Wochen ordentlich geackert. Ab heute ermöglichen die zarten Lockerungen den Galerien und Museen im Land, zu zeigen, was sie an neuen Schauen und aufwändig organisierten Verlängerungen auf die Beine gestellt haben. Die OÖN haben Tipps gesammelt, wo man das erste Mal seit Monaten Kultur wieder aus der Nähe genießen kann.