Die Kunst-Brüder

Christoph und Herbert Pöhlmann sind Kunsthändler, so lange sie denken können – zumindest fast. Schon als Schüler halfen sie im Geschäft ihres Vaters in der Linzer Bethlehemstraße mit, nun steht mit Herberts Söhnen Paul (27) und Florian (25) bereits die vierte Generation in den Startlöchern.