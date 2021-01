Niemand rechnet damit, dass es ab 24. Jänner kulturelle Live-Erlebnisse geben wird. Die Corona-Infektionen und die Verbreitung der britischen Virus-Mutation haben diese Hoffnung zerschlagen. Deshalb richtet sich die Kulturbranche auf eine Schließung bis März ein. Das Linzer Theater Phönix nahm sein Schicksal selbst in die Hand und entschied bereits am Mittwoch, erst wieder am 4. März zu öffnen. Und auch dann gilt für alle: Das Publikum muss negativ auf Corona getestet worden sein.