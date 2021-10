Sie war 1971 eine der ersten Absolventinnen in der – beizeiten noch in der Voest beheimateten – Klasse Metall von Helmuth Gsöllpointner an der damaligen Linzer Kunstschule (heute: Kunstuniversität Linz): Waltrud Viehböck (1937, Fulda – 2014, Linz). 29 Metallarbeiten der Künstlerin mit Pharmazie-Abschluss zeigt nun die Ausstellung "Waltrud Viehböck: Faszination Metall" im Linzer Schlossmuseum, als Schenkung von Ehemann Arthur Viehböck an das Oö. Landesmuseum.