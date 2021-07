Die Kräuterfee aus Micheldorf lässt geschickt die Farben spielen

Blau, blauer, superblau – und das ohne künstlichen Farbstoff. Was die Asiaten schon länger kennen, lässt hierzulande noch die Augenbrauen nach oben gehen. Denn die "Clitoria ternatea", ein Schmetterlingserbsengewächs, auch Anchan oder thailändische Blüten genannt, färbt Sirup, Tees, aber auch Gin tintenblau.

Obendrein kann man einen zauberhaft schönen Überraschungseffekt nützen. Denn träufelt man Zitronensaft ins Blau, wandelt es sich in Lila oder sogar in Rosa.

Die Farbe wechselt dank Zitrone

Denn ändert sich der pH-Wert, ändert sich auch die Farbe, wie wir vielleicht aus so manchem Schul-Experiment wissen. Blau steht für basisch, rosa für sauer.

Renate Leitner, die Kräuterfee aus Micheldorf (Bezirk Kirchdorf), ist mit der Anchan-Blüte bereits auf Du. Sie hat daraus den Kräutersirup "Blaublütler" gefertigt sowie den Anchan-Blue-TEN-Gin. Den Gin kauft Renate Leitner natürlich zu. Sie ist ja keine Edelbrennerin. Doch zehn Kräuter inklusive Anchan bringt sie mit einem Ansatz dazu, ihren Geschmack darin zu verschwenden.

"Ich produziere alles selbst", sagt Renate Leitner. Darüber steht ihr Unternehmen "Herbsduft", das manchmal auch "Herbstduft" heißt. Denn so ganz will sich die Naturkundige nicht entscheiden. Kräuter sind für die diplomierte Heilkräuterpädagogin nämlich nur die eine Seite. Die zweite ist der Herbst, der für die verschwenderische Vielfalt der Natur steht, die sie leichtfüßig zu nutzen weiß. In Handarbeit entstehen daraus mehr als 100 Produkte, die in Gläschen, Fläschchen und Döschen gefüllt verkauft werden: Kräutersalze, Essenzen, Tinkturen, Pikantes, Trockenfrüchte, Fruchtaufstriche, Liköre und vieles mehr.

Leitner weiß etwa, dass Waldmeister nach dem Pflücken welken muss, um seinen Duft verschwenden zu können. Sie kennt auch die Geheimnisse der Wurzeln der wilden Karde, die sie in ihrem Garten in Micheldorf geschickt zähmt. Manche kennen vielleicht die lilafarbenen distelartigen Stacheldolden dieser Staude am Wegesrand, deren Wurzeln als immunstärkend gelten.

Obendrein bindet Leitner Kräuterbüschel, die Events mit einer Tee-Bar der anderen Art bereichern. So manch eines ihrer Kräuter-Räucher-Rituale nahm einer Hochzeitsfeier den Nimbus des Üblichen.

"Ich überlege mir gerne etwas Neues", sagt Renate Leitner. Sie gärtnert, entwickelt, produziert und verkauft nicht nur. Sie gibt auch ihr Wissen weiter. Wildkräuter-Workshops sind dabei nur das kleine Programm. Sie hält Vorträge und bietet Naturrundgänge an.

Eingelegte Buchenkeimlinge

Werden etwa Buchenkeimlinge, Bärlauchsamen und Löwenzahnknospen zum Einlegen in Essig und Öl gesammelt, staunen auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die bereits wissen, dass Beifuß der wilde Wermut ist, die Eberraute nach Cola schmeckt, der Dost auch wilder Majoran genannt wird (der wie Oregano schmeckt) und der Quendel auch wilder Thymian heißt.

Was den Anchan-Sirup betrifft, macht der mit seinem Farbenspiel nicht nur jede Kinderparty flott, sondern auch so manche Prosecco-Runde. Denn es muss im "Hugo" ja nicht immer Hollersirup sein.

www.herbsduft.com