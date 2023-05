Die Klangwolke wird heuer zur Odysee

Heldin der Klangwolke, die heuer am 9. September im Linzer Donaupark über die Bühne geht, ist ein Mädchen. "Viele Epen haben einen Mann als Helden, warum nicht einmal ein Mädchen", fragte Francesca Zambello, die bereits 2004 bei den Bregenzer Festspielen und am Wiener Raimundtheater "Rebecca" inszenierte. Das Mädchen ist die einzig Überlebende nach der Zerstörung der Welt und wandert zu den Flüssen der Welt, aus denen es zum Schluss eine neue Welt gestaltet. "Es ist eine Geschichte der Hoffnung", sagt Zambello. Für diese Geschichte wird, wie üblich, ein großer Aufwand betrieben: Drei Schiffe - ein Musikboot, ein Segelboot und das Hauptschiff mit einem riesigen Baum als Mittelpunkt -werden über die Donau geschickt, auf denen getanzt, gesungen und Akrobatik betrieben wird. Dazu kommen aufwändige Licht- und Videoinstallationen. Die Musik stammt von Laura Karpman, die zwei Mal für den Emmy nominiert war und u.a. die Musik für den Film "Taken" von Steven Spielberg schrieb. Gesprochene Worte wird es heuer nicht geben. Insgesamt werden an der Klangwolke 120 Mitarbeiter und Freiwillige beteiligt sein

Die Klangwolke sei einzigartig in Europa, sagt der künstlerische Leiter der Liva: "Sie ist ein Wahrzeichen der Stadt." Für Bürgermeister Klaus Luger ist es wichtig, dass die Klangwolke ein kostenloses Kulturangebot ist. "Ihre Aufgabe ist es, die Themen der Zeit mit den Mitteln der Kunst zu erörtern."

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn