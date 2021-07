Die Kinderklangwolke wird am 12. September zum Rockkonzert

Fetzig wird die Kinderklangwolke am 12. September: Unter dem Titel "Die Flut aus Mut" rockt Liedermacherin Suli Puschban, die aus Wien stammt und in Berlin lebt, mit ihrer Band den Donaupark. Sie wird extra komponierte Lieder singen, dazwischen gibt es Elemente zum Mitmachen. "Es wird ein Programm zum Mitsingen, Mitmachen und Mitdenken", sagte sie gestern bei der Präsentation. "Die Kinderklangwolke soll den Kindern nach der Pandemie Mut machen", so Organisator und "Kuddelmuddel"-Chef Manfred Forster. Ab 23. August können Kinder eigene Erlebnisse als Zeichnung oder Text in einem im Donaupark aufgestellten Leuchtturm abgeben. Beim Konzert werden die Zuseher nach der Kontrolle der 3G-Regel in Sektoren eingeteilt sein.

