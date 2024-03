Kate Winslet in "The Regime": Von Schloss Schönbrunn aus zur Weltherrschaft

"Der Schlächter" ist der Name, den er sich in seinem Heimatterritorium "erwarb". Seiner neuen Chefin, Kanzlerin Elena Vernham, muss Corporal Herbert Zubak nun mit einem Gerät zum Messen der Luftfeuchtigkeit durch den hermetisch abgeriegelten Palast folgen. Das Zepter hat in der Mini-Serie "The Regime" (neu auf Sky) allein sie in der Hand – so auch im Umgang mit ihrer Hypochondrie.