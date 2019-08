Die Kakophonie der Wehleidigkeit

In den Körpern steckt bloß Begehren, das letzte energetische Moment. Wer begehrt, ist noch nicht tot – aber nicht einmal diese Sehnsucht nach Fleisch und intellektueller Durchdringung wird beglaubigt, sondern nur mit hohlen Worten erotisiert. Maxim Gorki (1868– 1936) hat in seinem 1904, am Vorabend der russischen Revolution, erschienenen Drama "Sommergäste" aus Rechtsanwälten, Ärzten, Schriftstellern und Ingenieuren ein Panorama besserer Leute zusammengetrommelt, das sich in jedem Streit, in jeder Debatte, in jeder Selbstentblößung als untauglich herausstellt, gerechtere Verhältnisse herzustellen.

Die Dialoge entwickeln ihren Magnetismus am besten in kammerspielartiger Atmosphäre. Deshalb sperrte sich die Salzburger Festspiel-Inszenierung des am Linzer Landestheater erprobten Regisseurs Evgeny Titov ("Assassins", "Frühlings Erwachen") am Mittwoch auf der Halleiner Perner-Insel wie ein Mosaik, aus dem nicht ums Verrecken ein Bild werden mochte.

Für die erkrankte Regisseurin Mateja Koleznik eingesprungen, presste der gebürtige Russe seine über den eigenen Untergang und jenen der Welt sowieso lamentierende Horde in das vom hervorragenden Raimund Orfeo Voigt für Koleznik ausgetüftelte Bühnenkonzept: über 135 Minuten geruhsam, aber stetig von rechts nach links bewegter Stalin-Protz-Schick einer Sommerresidenz aus Holzwänden und -lamellen mit überhohen Fenstern, kleinen Kojen, Teppichen und Treppen. Wie der Querschnitt eines Ameisenbaus, in dem die Tiere zur Hedonismus-Pflege wuseln – nicht, um die Welt aus den Angeln zu heben.

Koleznik und Titov füttern das Publikum aus unterschiedlichen Richtungen der dramatischen Nahrungskette. Die Slowenin ist eine Meisterin darin, Figuren mit verblüffender Durchlässigkeit zu gestalten. Titov will, dass es knallt. So lässt er die mit zehn Statisten aufgeblähte Meute bei Gastgeber Bassow (Primoz Prinat) und dessen edler Frau Warwara (Genija Rykova) durcheinanderrennen. Figuren und Handlung bleiben dem Publikum lange merkwürdig fremd.

Spannende Solitäre

Nur Gerti Drassl (Bassows Schwester und Dichterin Kalerija), Thomas Dannemann (Schriftsteller Schalimow), Sascha Nathan (Ingenieur Suslow) und Martin Schwab (Suslows Onkel/Unternehmer) schaffen es, ihre Figuren aus der Kakophonie der Wehleidigkeit als spannende Solitäre zu etablieren, über die man gerne mehr erfahren möchte.

Zu Julija, seit ihrer Jugend Männer umtanzende und darauf reduzierte Verführung, ist Titov nichts anderes eingefallen, als Dagna Litzenberger Vinet in einem fort hüpfen und ihre Beine wirbeln zu lassen. Sein Gespür blitzt auf, als er Kalerijas Vortrag des Gedichts "Edelweiß" hinter einer zweiten Dialog-Ebene zurücktreten lässt.

Wenn sich am Ende der sympathische, aber vor allem plärrende Rjumin (Marko Mandic) drei Schüsse in die Brust jagt, nehmen die Voyeure Aufstellung. Ohnehin nicht lange, es hält ja auf, von Katastrophen zu lernen. Dass der Bub im rosa Anzug aus dem ersten Bild erneut dasteht und die einzig bekümmerte Warwara auffordert, "kommen Sie mit uns mit", bleibt als dick aufgetragenes Indiz in der Luft hängen: Aha, auch die nächste Generation ist verrottet. Alles aus. Kräftiger, von Fans angeheizter Premierenapplaus.

Fazit: Die Figuren bleiben trotz ihrer unterschiedlichen Bestimmung austauschbar. Die Poesie des Raums und die knallige Inszenierung finden nicht zueinander.