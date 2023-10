"Die Jahreszeiten"  mit viel Stimmung im Linzer Brucknerhaus

Es ist schon lange her, dass man Haydns Jahreszeiten in Linz zu hören bekommen hat. Das hat sicherlich viele Gründe. Denn das vom Mäzen Gottfried van Swieten verfasste Libretto, das sich weitgehend an James Thomsons Versepos "The Seasons" orientiert, entsprach weniger dem aufklärerischen Ideal, sondern in seinen Naturschilderungen und der idealisierten Verklärung des Landlebens vielmehr der Philosophie Rousseaus. Das schätzte weder Haydn, der den Text noch dazu als zu unpoetisch plump hielt, noch erzielten die "Jahreszeiten" beim zeitgenössischen Publikum ein ähnlich positives Echo als das davor entstandene Oratorium "Die Schöpfung". Da hatte zwar auch van Swieten die Hände im Spiel, aber bloß als Auftraggeber und nicht wie hier in Personalunion als Geld- und Textlieferant, wo Haydn wohl kaum die Möglichkeit hatte, die Arbeit auszuschlagen.

Dafür, oder vielleicht auch gerade deswegen, hat Haydn eine an vielen Stellen wahrhaft herausfordernde Musik geschrieben, die die Ausführenden schnell an ihre Grenzen bringen mag. Die Schwierigkeiten sind somit ein weiteres Argument, dass man das Werk nur selten zu hören bekommt.

Klangvolle Darbietung

Umso mehr muss man dem Brucknerchor Linz unter Martin Zeller, Respekt zollen, sich am vergangenen Mittwoch im Brucknerhaus dieses Werks angenommen zu haben und es in ebenso achtbarer Form auf die Bühne zu bringen. Denn fast jeder Chorsatz – nicht nur der von Haydn selbst als "b’soffene Fuge" bezeichnete Weinchor aus dem Herbst – hat seine tückischen Stellen, die von Laienchören so gut wie kaum oder zumindest nicht im geplanten Zeitmaß einwandfrei bewältigbar sind. Das bremste bei vielen Nummern das Tempo ordentlich ein, sodass das Werk, das man im Idealfall in etwas mehr als zwei Stunden aufführen kann, inklusive Pause fast drei Stunden brauchte.

Mit der für die kurzfristig erkrankte Erica Eloff eingesprungene Regina Riel hatte der Brucknerchor Linz eine hervorragende und sehr intensiv musizierende Hanne gefunden. Aber auch ihr Vater Simon fand bei Michael Wagner seine gehörige Stimmpräsenz und Matthäus Schmidlechner war der gekonnt verliebte Jungbauer Lukas. Das von Peter Gillmayr als Konzertmeister geleitete Ensemble Sonare Linz war dabei ein verlässlicher, klangvoll agierender orchestraler Partner, der unter dem Dirigat von Martin Zeller viel Stimmung erzeugte.

Fazit: Ein mutiges Jahreszeiten-Unterfangen, das vom Publikum durchaus positiv aufgenommen wurde.

Autor Michael Wruss Michael Wruss