Buchkritik: Leopold Federmairs hohe Schule der Wahrnehmung

Der Abwurf der Atombombe am 6. August 1945 liegt fast achtzig Jahre zurück. Dennoch weckt der Name Hiroshima bis heute primär die Assoziation des tödlichen Schreckens. Dort und da spricht auch Leopold Federmair in seinem Buch "Hiroshima Capriccios" diesen entsetzlichen Tag der japanischen Geschichte an. Im Vordergrund stehen aber andere Dinge. Die Toten sind nicht vergessen, aber das Leben geht bekanntlich weiter.