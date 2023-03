Die Höhepunkte der Salzkammergut Festwochen

Stars, die sich quasi die Klinke in die Hand geben und gemeinsam mit jungen, aufstrebenden Künstlern auftreten: Das ist die Mischung, die die Salzkammergut Festwochen Gmunden so besonders macht – und sie so zum Kulturmotor für eine ganze Region werden lässt. Gestern wurde das Programm für das Festival, das von 22. Juni bis 14. August 40 Veranstaltungen anbietet, vorgestellt.

Intendant Christian Hieke widmet das Musikprogramm, heuer mit einem Schwerpunkt, dem Komponisten Hugo Wolf. So gestalten die Staatsopernsänger Patricia Nolz und Martin Häßler einen Hugo-Wolf-Liederabend (22. Juli), Burgtheater-Schauspieler Markus Meyer durchleuchtet mit Musikern Wolfs Beziehung zum Salzkammergut (4. August). Ebenfalls zu Gast sind Puppenspieler Nikolaus Habjan, die Musicbanda Franui und Florian Boesch, die am 5. August ihre Version von Schuberts "Die schöne Müllerin" vorstellen. Ein Höhepunkt sind die Open-Air-Konzerte des Bruckner Orchesters im Toscanapark Gmunden am 8. und 9. Juli, bei denen Stephen Gould, Adrian Eröd und Erica Eloff unter Leitung von Markus Poschner Werke von Anton Bruckner bis John Williams singen. Thomas Quasthoff kommt am 29. Juli mit seinem aktuellen Programm "For You".

Im Bereich Theater gibt es unter der Leitung von Ex-Burgtheater-Chefin Karin Bergmann auch heuer eine Neuproduktion, dieses Mal in Kooperation mit dem Stadttheater Klagenfurt. Es steht William Shakespeares "Der Sturm" in einer Fassung für drei Schauspieler auf dem Programm (Premiere am 15. Juli). Regie führt Moritz Franz Beichl.

Sona MacDonald, Schauspielerin im Theater in der Josefstadt, spielt den Prospero – und freut sich auf die Begegnung mit dem jungen Regisseur: "Er hat Humor, Poesie und Phantasie", sagte sie bei der Präsentation. "Ich bin neugierig auf die junge Generation." Philipp Hochmair ist am 7. Juli mit seinem "Jedermann Reloaded" auf der Open-Air-Bühne zu Gast, Schauspielerin Birgit Minichmayr singt, begleitet von ihren Musikern, neun Shakespeare-Sonette (26. Juli). Weitere Schwerpunkte sind Thomas Bernhard und der jungen Dramatikerin Theresa Dopler gewidmet. Ausstellungen und Architekturgespräche runden das Programm ab.

Besucherrekord

Im Vorjahr konnte sich Geschäftsführerin Johanna Mitterbauer über eine Rekordzahl von 25.000 Besuchern freuen, heuer wird das Budget auf 1,2 Millionen Euro aufgestockt. Ihr ist besonders die sehr erfolgreiche Hausmusikroas, die Dirigent Franz Welser-Möst initiierte, ein Anliegen: "Damit wollen wir Hemmschwellen abbauen."

Drei Fragen an ... Karin Bergmann

Leiterin Theater/Literatur, Salzkammergut Festwochen

1. Warum haben Sie heuer William Shakespeares „Der Sturm“ ausgewählt?

Ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr bei den Festwochen einen Weltdichter vorzustellen, und daher heuer Shakespeare ausgewählt. „Der Sturm“ passt besonders gut in unsere Zeit, weil sich die Hauptfigur Prospero nach seiner Verbannung letztlich nicht für die Rache entscheidet, sondern für den Humanismus. Frieden und Humanismus sind die stärksten Ziele, die uns bewegen sollten.

2. Warum haben Sie sich für den jungen Regisseur Moritz Franz Beichl entschieden?

Er ist ein intellektueller, musikalischer, bildhafter Erzähler, der eine sehr poetische Auflösung erarbeiten wird. Mein Ziel hier in Gmunden ist es, junge und arrivierte Künstler zusammenzubringen. Auch die jungen Regisseure brauchen ihre Chance.

3. Aber bedeutet das nicht ein gewisses Risiko?

So ist unser Metier. Kunst ist immer ein Risiko. Das Scheitern muss man ganz einfach in Betracht ziehen.

Die Salzkammergut Festwochen Gmunden finden von 22. Juni bis 14. August statt. Nähere Infos und Karten gibt es auf festwochen-gmunden.at.

