Sängerin" hat Fenja Lukas einst als Berufswunsch in Stammbücher geschrieben. An der Linzer Bruckneruni hat sie ihren Traum verwirklicht und ist seit sieben Jahren im Ensemble am Landestheater Linz. OÖN: Wie fühlen Sie sich als "Susanna"? Fenja Lukas: Die Susanna ist eine der größten Sopran-Partien, weil sie quasi ständig auf der Bühne ist, und ich fühle mich wirklich wohl in dieser Rolle. Sie ist so eine natürliche, bodenständige, starke junge Frau. Es macht mir unglaublich viel Spaß, der