Bereits zum dritten Mal haben sich die Größen der Linzer Hip-Hop-Szene zusammengeschlossen und bringen als TTR Allstars ein neues Album heraus. Vier Jahre haben Texta, Kayo, Da Staummtisch, Average und Hinterland an "In unsam Haus" gefeilt, bevor die zwölf Songs am Freitag veröffentlicht werden.