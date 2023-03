"Die Haushaltsabgabe bedeutet nicht mehr Geld"

Der ORF-Publikumsrat hat in seiner gestrigen Plenarsitzung unter dem Vorsitz von Walter Marschitz eine Resolution verabschiedet. Darin appelliert das Gremium an die Verantwortlichen in Regierung und Parlament, "rasch sicherzustellen, dass der ORF auf Basis des Verfassungsgerichtshofurteils auch weiterhin über jene finanzielle Mittel verfügt, um seinem Programmauftrag umfassend und qualitativ hochwertig nachkommen zu können".