Es sind in keinem Moment zwei lachhafte Schwadroneure, die da so freud- wie freundlos durchs Leben taumeln. Stattdessen lassen Kurt Fellner und Heinzi Bösel als zur Fratze entstelltes Spiegelbild der Gesellschaft ihren aus Überschriften, Quiz-Spielen und perspektivlosem Dasein entwickelten Frust ins Freie. Josef Hader und Alfred Dorfer haben in ihrem 1993 verfilmten Theaterstück "Indien" das lausige Leben und klägliche Sterben des armseligen Mannes künstlerisch veredelt.