"Die großen Drei" läuten den Kulturherbst ein

Das Linzer Brucknerfest, eines der bedeutendsten Klassikereignisse, bietet 2021 unter dem Motto „Mutige Impulse – Bruckner und seine Schüler*innen“ von 4. 9. (Bruckners Geburtstag) bis zum 11. 10. (seinem Todestag) mehr als 30 Veranstaltungen. Das Programm zeugt von der Verpflichtung, verschüttet gegangene Werke von Bruckners Schülern und Begleitern zu beleuchten (mehr auch re., klassische Klangwolke).

So ist beim Auftaktkonzert (4. 9.) – das vierte Mal in der bei Bruckners Elternhaus gelegenen Pfarrkirche Ansfelden – das monumentale, 1911 vollendete Streichquartett Es-Dur von Bruckners Schüler Friedrich Klose zu hören. Es spielt Quatuor Diotima (19.30), geboten werden natürlich auch Streichquartette Bruckners. Daraufhin konzentriert sich das Geschehen auf das Brucknerhaus: Am 12. 9. hält Bundespräsident a. D. Heinz Fischer die Rede beim Festakt. Das OÖ Jugendsinfonieorchester spielt u. a. Melodien Gustav Mahlers, verschafft aber auch Bruckners Schüler Hans Rott (1858–1884) Gehör („Pastorales Vorspiel für Orchester“). Das Bruckner Orchester Linz musiziert am 23. 9. Bruckners Sinfonie Nr. 4, „Die Romantische“, am 30. 9. dirigiert Marin Alsop das Radio-Symphonieorchester Wien. Zur musikalischen Lesung lädt Wolfgang Böck (2. 10., „Lehrjahre bei Bruckner“); Thomas Hampson und Martin Haselböck präsentieren Orchesterlieder von Hugo Wolf (3. 10.).

Ars Electronica

Die Gesellschaft bewegt sich längst in zwei Welten: der analogen und der digitalen. Während das physische Dasein von Gesetzen und Übereinkünften geregelt ist, hinkt die virtuelle Ordnung nach: Verschwörungstheorien, unregulierte Kanäle für Massen, Monopolisierung von Macht und Geld.

Das Ars Electronica Festival in Linz will daher von 8.-12. 9. zum Nachdenken über „A New Digital Deal“ einladen, einen neuen Gesellschaftsvertrag. Herangezogen werden alle Arten des Ausdrucks zwischen Technik, Technologie, Wissenschaft und digitaler Kunst.

Die Protagonisten sind Menschen aus Fleisch und Blut und mit Seele, genauso wie Maschinen und künstliche Intelligenzen.

Es gibt Ausstellungen wie die Cyber Arts im OÖ Kulturquartier oder Loops of Wisdom in der Kunstuni, Projektpräsentationen, Konferenzen, Vorträge und Workshops – so fragt man etwa am 8. 9. „Siri, search female programmers“ (15.30 bis 17 Uhr) an der Linzer Johannes Kepler Uni, wo der Zirkus des Wissens ein zentrales Zentrum der „Ars“ ist. Zu Gast sind „First Lady“ Doris Schmidauer, Autorin und Digital-Expertin Ingrid Brodnig und Roboterpsychologie-Professorin und OÖNachrichten-Kolumnistin Martina Mara.

Neben AEC und Future Lab, die 25-Jahr-Jubiläum feiern, schlägt das Festival ebenso im Salzamt auf, lädt zum Bio-Bauernmarkt und zum Jugendfestival Create Your World (je 11. 9.) Selbstredend tritt das Festival hybrid auf – mit einem verbesserten Onlineangebot (Ticket ab neun Euro) und mit virtuellen Wegen zu 86 Partnern in aller Welt.

"Alles im Fluss" bei der großen Klangwolke

Lud man 2020 bei der Klangwolke noch dazu ein, an Klangplätzen in Linz urbanen Sound zu entdecken, kehrt das Kulturereignis wieder in den Donaupark zurück. Unter dem Motto „Panta rhei“ – altgriechisch für „alles fließt“ – lädt man am 11. 9., ab 20.30 Uhr, zu einer groß angelegten Inszenierung des international erfolgreichen Film- und Opernregisseurs Robert Dornhelm, der sich nicht an einer linear erzählten Geschichte abarbeiten will. „Wir machen alles andere als einen Plot, weil sämtliche Plot-Versuche, die es hier gegeben hat, gescheitert sind. Es werden assoziative Bilder über unzählige Aspekte der Donau. Ich hoffe, dass daraus Magie entsteht“, sagte er im Antrittsinterview mit den OÖN.

Dornhelm, unterstützt von Co-Regisseur Christoph Engel, will Klang, Film und Lichteffekte verschmelzen und ein Gesamtkunstwerk in sieben Akten bieten – samt ausladendem, cineastischem Soundtrack mit Kompositionen von Roman Kariolou. Der einst als Geigen-Wunderkind bekannte Musiker studierte an der Bruckneruni. Dazu wartet man mit einem Trommelschiff auf, einer Riesen-Harfe, einer von der Wienerin Akemi Takeya choreografierten Performance und einer Luftchoreografie von Silke Grabinger. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3-G-Regel (mehr oben).

Klangwolken für Kinder und Klassikfans

„Die Flut aus Mut“ ist das positive Motto, unter dem die Kinderklangwolke am 12. 9. im Donaupark steht (14.30 bis 17 Uhr, Eintritt frei). Liedermacherin Suli Puschban gastiert mit ihrer „Kapelle der guten Hoffnung“, geboten wird ein Programm zum „Mitsingen, Mitmachen und Mitdenken“. Man wolle den Kindern in Corona-Zeiten Hoffnung geben.

Die Linzer Bruckner-Schülerin Mathilde Kralik von Meyrswalden – 1857 in Linz geboren, 1944 in Wien verstorben – rückt am Wochenende danach die Klassische Klangwolke am 18. 9. in den Fokus. Kralik avancierte im Wien der Jahrhundertwende zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Opernkomposition und des Konzertlebens. Es war Julius Epstein, ihr Klavierlehrer, der auch Mahler unterrichtete und als berühmter Mozart-Interpret galt, der „ernsten Anteil“ an ihren Kompositionen fand, wie sie schrieb. Er riet ihr zu Unterricht bei Bruckner.

Von Meyrswaldens Konzert für Violine und Streichorchester d-moll (1936–37) und ihre Sinfonie f-moll (1902–03, rev. 1942) werden u. a. am 18. 9. dargeboten. Es spielen das Female Symphonic Orchestra Austria unter Silvia Spinnato, Francesca Dego (Violine) und Magdalena Hasibeder (Orgel), es singt Jacquelyn Wagner (Sopran). Info: 18. 9., 19.30 Uhr, Brucknerhaus, Ticket: 5 Euro