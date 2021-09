Opernfreunde erinnern sich noch an diesen magischen Moment am 20. Juli dieses Jahres. Scheu und schüchtern hatte Erica Eloff bei der Operngala des Landestheaters am Linzer Schlossberg die Bühne betreten. Als sie dann Antonin Dovoráks "Lied an den Mond" (aus Rusalka) zu singen begann, gehörte fortan jegliche Aufmerksamkeit einzig ihrer Stimme.