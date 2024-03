"Die große Chance": Oberösterreicher zeigten bei ORF-Show auf

Am Freitagabend war der Auftakt der großen Frühjahrsshow des ORF "Die große Chance - Let's sing and dance" mit ersten Talenten jeden Alters und aus verschiedenen Disziplinen. Am Ende standen die ersten fünf Acts für die Semifinalshows fest: KGW3 aus dem Bezirk Linz-Land, Dance Industry, FRK Dance School, Anja und Jana Starlinger aus Altenhof am Hausruck und Ashleighs Junior Team aus Linz schafften es von insgesamt 25 antretenden Acts eine Runde weiter.

529.000 Zuschauer bei erster Show

Die Show sahen durchschnittlich 529.000 Zuseherinnen und Zuseher. Der Marktanteil der neu aufgelegten und von Fanny Stapf und Andi Knoll moderierten Show lag bei 22 Prozent, bei den jungen Zielgruppen von 12 bis 29 Jahre bei 27 Prozent, wie der ORF am Samstag in einer Aussendung mitteilte. Die Auftritte bewerteten in dieser Runde Missy May, Barbara Meier und Thorsteinn Einarsson als Jurymitglieder. Die nächste Ausgabe wird am 15. März ausgestrahlt (ORF 1, 20.15 Uhr).

Es war die erste Sendung von insgesamt zehn, im Rahmen derer eine Siegerin oder ein Sieger gekürt und mit 50.000 Euro Preisgeld bedacht wird. Die Live-Semifinalshows gibt es ab 26. April in ORF 1, das Finale findet am 17. Mai statt.

3 Semifinal-Tickets für Oberösterreicher

Die Band KGW3 aus Oberösterreich, die Tanzgruppe Dance Industry aus Kärnten und die FRK Dance School aus Vorarlberg schafften es mit einem Direkt-Ticket in die Live-Shows. Das Gesangs-Duo Anja und Jana Starlinger und die Tanzgruppe Ashleighs Junior Team, beide aus Oberösterreich, ergatterten letztlich die zwei verbliebenen Semifinal-Plätze.

Für die aktuelle Staffel habe man die Show "innovativ und kreativ" weiterentwickelt, so ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: "Der Erfolg der Auftaktshow bestätigt unseren Weg und zeigt, dass wir die richtigen Hebel angesetzt haben."

"Die große Chance" wird vom ORF barrierefrei zur Verfügung gestellt. Sowohl Untertitel als auch ein Audiokommentar stehen zur Verfügung. Alle der zehn Sendungen sind auf on.ORF.at und in der ORF-TVthek-App sechs Monate nach Ausstrahlung abrufbar. Online gibt es zudem einen Livestream wie auch zusätzliches Videomaterial zu den insgesamt 140 Kandidatinnen und Kandidaten.

