Seine Kabaretts sind Feuerwerke der Pointe, die er mit atemberaubender Geschwindigkeit zündet. Jetzt gibt Klaus Eckel (50) in Buchform einen Einblick in sein ständig Ideen produzierendes Gehirn. "In meinem Kopf möchte ich nicht wohnen" ist einerseits großartiges Kabarett mit satirischen Geschichten, Pointen, Dramoletten.