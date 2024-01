Die "Golden Globes"-Sieger und wo man sie sehen kann

Eine Übersacht nach Kategorien:

Bestes Filmdrama: "Oppenheimer", lief bereits im Kino, Stream (Leihe): u. a. Amazon, Apple, Sky

Beste Filmkomödie: "Poor Things", Kinostart: 18. Jänner

Bester Animationsfilm: "Der Junge und der Reiher", im Kino

Beste künstlerische und ökonomische Leistung als Film: "Barbie", lief bereits im Kino, als Leihe: u. a. Amazon, Apple, Sky

Beste Regie: Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Bester Schauspieler Drama: Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Bester Schauspielerin Drama: Lily Gladstone, "Killers of the Flower Moon", lief bereits im Kino, u. a. auf Apple TV, Prime, Sky

Bester Schauspieler Komödie: Paul Giamatti, "The Holdovers", ab 26. Jänner im Kino

Beste Schauspielerin Komödie: Emma Stone, "Poor Things"

Bester Nebendarsteller im Film (Komödie und Drama): Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Beste Nebendarstellerin Film: Da’Vine Joy Randolph, "The Holdovers"

Bester fremdsprachiger Film: "Anatomie eines Falls", plus "Golden Globe" für bestes Drehbuch (als erster nicht hauptsächlich englischsprachiger Film), aktuell im Kino

Im Bereich "Serien/TV" dominierten die großen Favoriten und erneut das Streaming:

Beste TV-Serie Drama: "Succession"

Bester TV-Darsteller Drama: Kieran Culkin, "Succession"

Beste TV-Darstellerin Drama: Sarah Snook, "Succession"

Vier Staffeln gibt es auf Amazon Prime und Apple TV

Beste TV-Serie Komödie: "The Bear"

Bester TV-Darsteller Komödie: Jeremy Allen White, "The Bear"

Beste TV-Darstellerin Komödie: Ayo Edebiri, "The Bear"

zwei Staffeln auf Disney+

Beste Mini-Reihe: "Beef", zu sehen auf Netflix

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller