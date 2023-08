Die Gmundner Peymann-Schmidt- Show

Wenn TV-Star Harald Schmidt auf den streitbaren Ex-Burgtheater-Direktor Claus Peymann trifft, rennt der Schmäh. "Stimmt es, dass die Leute am Theater in der Josefstadt vor Ihnen in die Knie gehen und sagen: ,Wir haben einen neuen Max Reinhardt‘?", fragte der Entertainer leicht süffisant gleich zu Beginn. Peymann war am Montagabend im Stadttheater Gmunden im Rahmen der Salzkammergut Festwochen in der Reihe "Termin mit Schmidt" zu Gast. "Es kommen schon viele Komplimente", erzählte Peymann.