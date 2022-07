"Unsere Demokratie wird angegriffen, mit hoher Aggression und Vernichtungswut... Wir befinden uns in dieser Lage, weil ein Diktator es nicht ertragen kann, dass Menschen in individueller Freiheit und Unabhängigkeit leben wollen", sagte gestern Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Eröffnung der Salzburger Festspiele. In der Ukraine werde um "unsere Werte, um unseren Frieden" gekämpft. Jetzt die Sanktionen zu beenden, würde bedeuten, das Recht des Stärkeren zu akzeptieren.