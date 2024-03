Julia Windischbauer: "Die Gewissheit, dass ich eine Geschichte erzählen will"

Julia Windischbauer in Hildensaga am Wiener Akademietheater

Schauspiel-Studierenden kann kaum etwas Besseres passieren, als von jemandem wie Burgtheater-Schauspielerin Julia Windischbauer auf die berufliche Realität am Theater vorbereitet zu werden. Unter anderem diese Möglichkeit schuf die Linzer Bruckneruni-Institutsleiterin Anke Held zusammen mit ihren Kollegen Peter Wittenberg und Margareta Pesendorfer beim dreitägigen Schauspiel-Labor, das gestern zu Ende ging.

Bereits am Samstag hatten Studierende der Kunstuni Graz und des Wiener Reinhardt-Seminars mit "My boy likes to rest" eine Bewegungsimprovisation gezeigt, andererseits mit der Aufführung "Call Me (,) Daddy" erörtert, was Zärtlichkeit unter Männern bedeutet. Gestern schilderte Windischbauer auf ihre so zupackende und humorvolle Weise, welche Gipfel und Falltüren der Schauspielberuf bereithält.

Windischbauer und Held kennen einander seit mehr als zehn Jahren: Damals ging die heute 27-Jährige ihre ersten Bühnenschritte beim Spielclub des Linzer Landestheaters. Ihr Opa hatte ihr diese Kunst mit der Laienbühne Linz-Dornach schmackhaft gemacht. Zuerst wollte Windischbauer Musical-Darstellerin werden, bis sie die Wirkmacht von Texten und der Sprache entdeckte. Schon während ihres Studiums an der Otto-Falckenberg-Schule in München gewann sie den renommierten O.-E.-Hasse-Preis und wurde an die Münchner Kammerspiele engagiert. Von dort ging’s ans Deutsche Theater Berlin, seit September gehört sie dem Ensemble des Burgtheaters an, wo ihre Hauptrollen in "Hildensaga" und "Iphigenie auf Tauris" hymnisch gelobt wurden.

Noch immer pendelt sie zwischen Wien und Berlin, weil fünf ihrer Produktionen nach wie vor auf dem Spielplan des Deutschen Theaters stehen. Ihr Selbstvertrauen schöpfe sie aus der Gewissheit, "dass ich eine Geschichte erzählen will", sagt Windischbauer, die im bevorstehenden "Jedermann" der Salzburger Festspiele als Glaube zu erleben sein wird.

Wie bedeutsam akzentfreie Sprache im Theater sei, auf welche Weise Windischbauer physische beziehungsweise psychische Grenzen definiere und ob es sinnvoll sei, sich schon während des Studiums eine Agentur zuzulegen – unter anderem bei diesen Fragen wissen die Studierenden nun Bescheid.

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller