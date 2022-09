"Was muss man tun, um einen kleinen Auftritt zu bekommen?", fragte Herbert Walzl vor Jahrzehnten Ingrid Hinterholzer von der 1965 gegründeten Schwertberger Aiserbühne. Wenige Monate später hatte Walzl in der Produktion "Stefan Fadinger" seine erste Sprechrolle, und es war eine Theaterkarriere in Gang gesetzt, die sich in allen Bereichen des Bühnenbetriebs ausbreitete. Am 10. September ist Herbert Walzl völlig überraschend im Alter von 62 Jahren gestorben.