Die geheime Magie der Zimtschnecken

Zimtschnecken hat der kleine Jon schon immer gern gegessen. Jeden Sonntag holt er drei Stück vom Bäcker: für ihn, die Mama und den Papa. Doch eines Tages ist alles anders. Baby Jule ist da. Als Jon am Sonntag vier Zimtschnecken bringt, erntet er dafür Gelächter – echt nervig. Wie überhaupt der ganze Rummel um das Baby. So geht er mit den zwei Zimtschnecken in den Garten, setzt sich unter den Baum – und erhält in seiner traurigen Unsicherheit Hilfe von unerwarteter Seite …

In ihrem dritten Bilderbuch "Jon und die vierte Zimtschnecke", das kürzlich im Mixtvision-Verlag erschienen ist, greift die Ottensheimer Autorin Corinna Antelmann ein Problem auf, das viele Eltern kennen: Rivalität, wenn ein Geschwisterkind auf die Welt kommt. "Für das ältere Kind ist das ein Lernprozess", sagt sie. Ihr Buch ist daher ein Trostbuch, in dem der Baum für Verlässlichkeit steht. "Ein Baum ist zum Anlehnen bestens geeignet und hört zu, auch wenn sich rundherum viel ändert." Gleichzeitig hat das Buch eine magische Komponente. Denn: "In der Vorstellung ist alles möglich."

"Alienation": noch kein Verlag

Im Theater ist die Autorin derzeit mit einem zweiten Werk präsent. Ihr Jugendroman "Alienation" wurde von Nele Neitzke für die Online-Jugendschiene des Landestheaters adaptiert. Das Stück wird live gespielt, ist aber nur online zu sehen. Dafür wurde nicht nur eine Textfassung erstellt, sondern auch ein eigenes virtuelles Design. Mit dem Stück ist Antelmann sehr glücklich – mit dem Stand der Veröffentlichung des Romans weniger: Es gibt nach wie vor keinen Verlag, der "Alienation" herausbringen will – und das, obwohl die Rückmeldungen zum Stück sehr gut sind.

Corinna Antelmann: "Jon und die vierte Zimtschnecke", Mixtvision, 15,95. "Alienation" läuft bis 29. April in der Netzbühne des Landestheaters.