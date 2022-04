Der Frühling ist da und mit ihm blüht Oberösterreichs Natur so richtig auf. Passend dazu haben die OÖN die Gartenwahl 2022 gestartet und suchen mit Biogärtner Karl Ploberger wieder die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen im Land. Also am besten gleich tolle Fotos machen, aufhochladen und mitmachen!