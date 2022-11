Die ganze Gesellschaft ist hier auf Verrat aufgebaut

Es gibt Zeiten, in denen der Umbruch nah, aber die Richtung völlig offen ist. Dostojewski schrieb den Roman "Die Dämonen" in einer solchen Zeit, Johan Simons brachte ihn 150 Jahre später an der Schwelle einer weiteren Zeitenwende auf die Burgtheater-Bühne. Die Premiere fand am Freitag statt.