Die Gala der Mitmenschlichkeit

Es ist ein Abend, der das Land zusammenrücken lässt und gleichzeitig mit Tiefsinn und Humor auf Weihnachten einstimmt: die OÖN-Christkindl-Gala. Auch heuer stellen sich zahlreiche Künstlerinnen und Künstler in den Dienst der guten Sache und treten ehrenamtlich auf. Somit kann jeder Euro, der gespendet wird, für Menschen in Not verwendet werden: für das OÖN-Christkindl und die Aktion „Sei so frei“ der katholischen Männerbewegung in Oberösterreich. Prominente Ehrengäste werden dabei sein, von Landeshauptmann Thomas Stelzer, der selbst eine Weihnachtsgeschichte lesen wird, und Bischof Manfred Scheuer abwärts.

„Es ist toll, dass wir für diesen Abend einen Beitrag leisten können“, sagt Alexander Koller, der mit der „New Generation“ seines Hard-Chors mit dabei ist. Die etwa 35 Sängerinnen und Sänger zwischen 14 und 28 Jahren werden zwei schwungvolle Lieder zum Besten geben. Der Jugendchor hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich: So wurde die „New Generation“ heuer Jugendchor des Jahres und vertrat Oberösterreich bei der Aktion „Österreich singt“. „Wir sind gerne dabei, wenn Künstler aller Sparten gemeinsam für das Publikum singen und spielen“, sagt Koller, der auch Landeschorleiter im oö. Chorverband ist.

Der Hard-Chor – New Generation singt zwei Weihnachtslieder. Bild: privat

Musical, Jazz, Goaßlschnalzer

So bunt wie der junge Hard-Chor ist auch das Programm der heurigen Christkindl-Gala. So wird das Tanzensemble des Linzer Landestheaters einen Ausschnitt aus der Erfolgsproduktion „Romeo und Julia“ zeigen.

Das Landestheater-Tanzensemble zeigt „Romeo und Julia“. Bild: Brunnader

Rockig wird’s, wenn Andie Gabauer unter anderem John Lennons „Image“ zum Besten gibt, mit Chanda Rule ist eine der besten Jazzsängerinnen des Landes vertreten.

Andie Gabauer ist mit John Lennons „Imagine“ zu hören. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Eric Papilaya, der mit OÖN-Redakteurin Karoline Ploberger durch den Abend führt, wird „Feliz Navidad“ singen. Noch internationaler wird’s, wenn die Blech Brass Brothers ein Medley von Weihnachtsliedern aus aller Welt spielen. Die bekannte Schauspielerin Chris Pichler liest drei humorvolle weihnachtliche Geschichten, die Musical Theatre Academy zeigt eine Kurzfassung ihres Musicals „Santa verzweifelt gesucht“. Eine traditionelle Note bringen die Munderfinger Goaßlschnalzer, begleitet von Christl an der Ziehharmonika, ins Programm. Beda mit Palme singt „Oh Tannenbaum im Austro-Style“. Den Abschluss machen alle gemeinsam – mit dem Lied „Es wird scho glei dumpa“. Nähere Infos und Karten gibt es unter Tel. 0732 / 7611-400 oder auf landestheater-linz.at

