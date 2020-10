Wie kein anderer Fußballtrainer kultiviert Jose Mourinho seinen Ruf als genialer Grantscherm. Doch wie tickt der Portugiese, der mit 25 gewonnenen Trophäen den Fußball nachhaltig geprägt hat, wirklich im Liga-Alltag? Antworten liefert die neue Amazon-Doku "All or Nothing: Tottenham" in neun höchst unterhaltsamen Episoden. Die Saison 2019/20 über haben Kamerateams den Europa-League-Starter, der am Donnerstag in London auf den LASK trifft, begleitet.