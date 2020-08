"Ich dachte immer: Wenn wir zwei-, dreitausend Besucher an diesem Tag verbuchen, wäre das eine Sensation", sagt Hans-Peter Obermayr, der mit seinem Bruder Klaus die Star-Movie-Kinos in Dietach-Steyr, Regau, Wels, Ried-Tumeltsham und Peuerbach führt. "Dann sind es am Mittwoch 7000 an unseren sieben Standorten geworden (mit Liezen und Tulln, Anm.). Das freut uns extrem", so der Peuerbacher.