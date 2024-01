Die Frauen des "Judenhassers" Franz Stelzhamer

"Was die Sache nicht besser macht", sagt Arzt. Für den 1852 erschienenen Band "Das bunte Buch" verfasste Stelzhamer einen Text, in dem er das Judentum mit einem Riesenbandwurm vergleicht, der sich "um die Ernährungsorgane eines jeden kultivierten Staatskörpers" schlingen würde und dem der Kopf abgeschlagen gehörte.

Thomas Arzt hat nach anfänglichem Zögern die Auftragsarbeit "Das unschuldige Werk" über Franz Stelzhamers Leben und sein unstetes Verhältnis zu Frauen für das Landestheater geschrieben. Am Samstag (27. Jänner, 19.30 Uhr) wird es in den Linzer Kammerspielen uraufgeführt. Es ist die letzte Landestheater-Inszenierung des mit Saisonende aus freien Stücken aus dem Amt scheidenden Schauspiel-Direktors Stephan Suschke. Der an honorigen Theaterhäusern blendend beschäftigte Regisseur David Bösch wird im Herbst Suschkes Nachfolger (die OÖN berichteten ausführlich).

Arzt und Suschke fahren knapp 30 Figuren auf, um sich Stelzhamer unvoreingenommen zu nähern. Es sei eine "klassische Aufstieg-und-Fall-Geschichte", sagt Arzt. Quasi durch den Abend führt Stelzhamers sechsjährig verstorbenes Kind. Autor und Regisseur liefern keine Antworten, sondern sie vertiefen Fragen. Suschke: "Es wäre ja langweilig, den Leuten zu sagen, was sie über Stelzhamer zu denken hätten." Julian Sigl wird in der Rolle des "Hoamatgsang"-Dichters zu erleben sein.

Kammerspiele Linz: "Das unschuldige Werk", Theaterstück von Thomas Arzt, Uraufführung: 27. Jänner, Regie: Stephan Suschke. Info: www.landestheater-linz

